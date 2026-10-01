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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Yaponiyanın daxili işlər və kommunikasiya nazirinin müavini Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2026
    • 10:07
    Yaponiyanın daxili işlər və kommunikasiya nazirinin müavini Azərbaycana səfər edəcək

    Yaponiyanın Daxili İşlər və Kommunikasiya Nazirliyinin beynəlxalq məsələlər üzrə nazir müavini Hideo Fuseda yaxın vaxtlarda Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri Fərid Talıbov yaponiyalı rəsmi ilə görüşün yekunlarına dair sosial şəbəkələrdə yazıb.

    Görüş Azərbaycanın Tokiodakı səfirliyində baş tutub. Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri, eləcə də müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər.

    "Azərbaycan tərəfi H.Fusedanın Azərbaycana qarşıdan gələn səfərini alqışlayır və onun təşkilində hərtərəfli köməklik göstərməyə hazırdır. Biz ona yaxşı yol və məhsuldar səfər arzulayırıq", - səfir əlavə edib.

    Fərid Talıbov Hideo Fuseda Yaponiya
    Замминистра внутренних дел и коммуникаций Японии посетит Азербайджан
    Japan's Deputy Minister for Internal Affairs and Communications to visit Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

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