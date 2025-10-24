Замминистра Турции: ИИ безопасен, если использовать его правильно

Искусственный интеллект не несет угрозы человечеству, если применяется правильно - с соблюдением этических принципов и на благо людей.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра по делам семьи и социальных служб Турции Адиль Чалышкан на панельной сессии международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект - для человека и трансформации" в Баку.

По словам чиновника, в центре любой технологической трансформации должен оставаться человек.

"Как бы ни развивались технологии, их цель - служить людям. Если инновации не ориентированы на человека, общество может получить больше вреда, чем пользы. Искусственный интеллект должен быть доступен и полезен для всех слоев населения", - сказал он.

Чалышкан также подчеркнул, что цифровизация и ИИ способны минимизировать риски, связанные с природными катастрофами, и тем самым повысить качество жизни.