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Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества

Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества Казахстан и Азербайджан являются ключевыми странами-участницами Среднего коридора, который играет очень важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества.
Внешняя политика
5 сентября 2023 г. 14:37
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества

Казахстан и Азербайджан являются ключевыми странами-участницами Среднего коридора, который играет очень важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества.

Об этом Report в Астане заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

"Наши берега омывает Каспийское море, которое является центром этого маршрута. И не случайно Средний коридор называется Транскаспийский международный транспортный маршрут. Этот маршрут появился не вчера, он повторяет маршрут Великого Шелкового пути, который на протяжении столетий существовал, соединяя Европу и Азию", - заявил замминистра.

Р. Василенко добавил, что сейчас же речь идет о возрождении этого маршрута в новых обстоятельствах и условиях. По его словам, на фоне тех событий, которые происходят в Украине, потребность в этом маршруте выросла.

В этой связи участники проекта продолжают работу по развитию Среднего коридора и увеличению пропускной способности на узких участках этой магистрали.

"Начиная с прошлого года, Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция, как 4 опорные страны в рамках этого маршрута, очень интенсивно работают над решением данного вопроса. Состоялись уже 2 встречи на уровне министров иностранных дел и министров транспорта и коммуникаций этих четырех стран. Была подготовлена дорожная карта. 12-13 августа этого года министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, отвечающий за транспорт, Марат Карабаев, посетил Баку и передал обновленный вариант дорожной карты нашим азербайджанским партнерам для того, чтобы ее доработать и уже с учетом опыта реализации дорожной карты на протяжении почти года начать делать дальнейшие шаги по развитию этого сотрудничества", - заявил Василенко.

Он напомнил, что в ходе визита премьер-министра Казахстана в Баку был подписан документ о создании логистической компании для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, которая позволит координировать грузопотоки и тарифы, а также обеспечить устойчивость этих тарифов на протяжении этого маршрута.

"Это очень важный шаг, потому что данный документ позволит грузоотправителям иметь возможность работать с одной организацией, которая будет отвечать за транспорт на протяжении всей территории Казахстана, через Каспий в Азербайджан и в Грузию. Сейчас стороны работают над созданием такой компании на равных условиях, то есть железнодорожные компании или железнодорожные администрации трех стран будут на равных условиях создавать такую структуру",- сказал замминистра.

Р. Василенко добавил, что товарооборот по Среднему Коридору вырос. Так, за первые 6 месяцев этого года поставки по данному маршруту выросли на 77% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Roman Vasilenko: “Orta Dəhlizin yeni şəraitdə və şərtlərdə canlanması üçün danışıqlar gedir”
Версия на английском языке Deputy Minister: Middle Corridor plays important role in expanding transregional cooperation

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