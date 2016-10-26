Гиги Гигиадзе: SOCAR является крупнейшим азербайджанским инвестором в Грузии

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ За первое полугодие 2016 года азербайджанские инвестиции в Грузию составили 282,5 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Business Georgia, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Гиги Гигиадзе.

Он отметил, что в 2015 году Азербайджан осуществил в Грузии инвестиции в 550 млн долларов, что на 61% больше по сравнению с 2014 годом.

По его словам, крупнейшим азербайджанским инвестором в Грузии является Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR), у которой на сегодняшний день в Грузии имеется широкая сеть бензоколонок — 114 станций, и нефтяной терминал в порту Кулеви.