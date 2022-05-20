Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Швецию

18-19 мая заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев посетил с рабочим визитом Швецию.

18-19 мая заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев посетил с рабочим визитом Швецию.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе визита состоялись встречи с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, спикером шведского парламента Андреасом Норленом и заместителем министра иностранных дел Магнусом Нильсоном.

В ходе визита в Музее Нобелевской премии в Стокгольме по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Швецией и при участии заместителей глав МИД Фариза Рзаева и Магнуса Нильсона состоялся концерт джазового трио Исфара Сарабского и дипломатический прием.