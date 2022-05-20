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Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Швецию

Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Швецию 18-19 мая заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев посетил с рабочим визитом Швецию.
Внешняя политика
20 мая 2022 г. 16:41
Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Швецию

18-19 мая заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев посетил с рабочим визитом Швецию.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе визита состоялись встречи с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, спикером шведского парламента Андреасом Норленом и заместителем министра иностранных дел Магнусом Нильсоном.

В ходе визита в Музее Нобелевской премии в Стокгольме по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Швецией и при участии заместителей глав МИД Фариза Рзаева и Магнуса Нильсона состоялся концерт джазового трио Исфара Сарабского и дипломатический прием.

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