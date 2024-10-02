Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Мексику

Заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов посетил столицу Мексику Мехико для участия в инаугурации новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум Пардо.

Заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов посетил столицу Мексику Мехико для участия в инаугурации новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум Пардо.

Как сообщает Report, в ходе встречи президента Клаудии Шейнбаум с особыми гостями, состоявшейся после церемонии инаугурации в здании парламента страны, заместитель министра Э.Мамедов выразил уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами будут развиваться и в дальнейшем по восходящей линии.

Э. Мамедов от имени руководства страны передал приглашение на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Баку в ноябре. Президент К.Шейнбаум поблагодарила замминистра, выразив заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Мексикой и Азербайджаном.

В ходе беседы с присутствовавшим на церемонии новым министром иностранных дел Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте были затронуты перспективы сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Во время встречи с нынешним председателем Сената Мексики Херардо Фернандесом Норонья и с исполняющим обязанности председателя Палаты депутатов Мексики Серхио Карлосом Гутьерресом Луной Э.Мамедов поблагодарил за справедливую позицию и солидарность, продемонстрированные мексиканским правительством и парламентом во время конфликта, признание Ходжалинского геноцида обеими палатами мексиканского конгресса, а также проинформировал о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в постконфликтный период.