Исмаилов: Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества в сфере картографии и геодезии

Азербайджан придает большое значение расширению сотрудничества в сфере картографии и геодезии.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов на втором Совещании руководителей картографических учреждений Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

По его словам, ОТГ - это не только площадка для сотрудничества, но и важный центр геополитического влияния:

"В рамках ОТГ расширяется сотрудничество и по другим направлениям. Сегодняшняя встреча имеет большое значение для применения единых стандартов на региональном уровне и расширения совместной тематической картографической работы".

Рашад Исмаилов также подчеркнул, что в предстоящий период имеется большой потенциал для расширения сотрудничества в области картографии между странами ОТГ:

"Азербайджан придает большое значение дальнейшему расширению сотрудничества в области картографии. Картографирование природных ресурсов и формирование единой системы региональных экосистем являются одними из основных приоритетов ОТГ".

Исмаилов добавил, что очередное совещание руководителей картографических учреждений ОТГ состоится в Казахстане.