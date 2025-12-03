Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Исмаилов: Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества в сфере картографии и геодезии

    Внешняя политика
    • 03 декабря, 2025
    • 12:17
    Исмаилов: Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества в сфере картографии и геодезии

    Азербайджан придает большое значение расширению сотрудничества в сфере картографии и геодезии.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов на втором Совещании руководителей картографических учреждений Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

    По его словам, ОТГ - это не только площадка для сотрудничества, но и важный центр геополитического влияния:

    "В рамках ОТГ расширяется сотрудничество и по другим направлениям. Сегодняшняя встреча имеет большое значение для применения единых стандартов на региональном уровне и расширения совместной тематической картографической работы".

    Рашад Исмаилов также подчеркнул, что в предстоящий период имеется большой потенциал для расширения сотрудничества в области картографии между странами ОТГ:

    "Азербайджан придает большое значение дальнейшему расширению сотрудничества в области картографии. Картографирование природных ресурсов и формирование единой системы региональных экосистем являются одними из основных приоритетов ОТГ".

    Исмаилов добавил, что очередное совещание руководителей картографических учреждений ОТГ состоится в Казахстане.

    Рашад Исмаилов ОТГ картография сотрудничество
    Rəşad İsmayılov: Azərbaycan xəritəçilik, geodeziya sahələri üzrə əməkdaşlığın genişlənməsinə önəm verir
    First deputy minister: Azerbaijan interested in expanding co-op in cartography, geodesy
    Elvis

    Последние новости

    12:36

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь

    Экология
    12:35

    В Азербайджане разработана топографическая карта на базе мирового стандарта WGS-84

    Наука и образование
    12:22

    НАТО закрыл одну из авиабаз в Норвегии

    Другие страны
    12:17

    Джейхун Байрамов отправился в Австрию

    Внешняя политика
    12:17

    Исмаилов: Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества в сфере картографии и геодезии

    Внешняя политика
    12:12

    Эрдоган и Макрон обсудили ситуацию на Южном Кавказе

    В регионе
    12:11

    Гюльшан Рзаева: В WUF13 примут участие более 25 тыс. участников

    Внешняя политика
    12:06

    Федерика Могерини и еще двое экс-чиновников ЕС освобождены после допроса по делу о коррупции

    Другие страны
    11:59

    Антонин Минарский рассказал об ожиданиях от ЧМ по пожарно-спасательному спорту в 2026 году

    Спорт
    Лента новостей