    Замгоссекретаря США по политическим вопросам посетила Аллею шехидов

    Внешняя политика
    • 20 ноября, 2025
    • 10:40
    Замгоссекретаря США по политическим вопросам посетила Аллею шехидов

    Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер посетила Аллею шехидов в Баку.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

    Согласно информации, американский дипломат с глубоким почтением отдала дань памяти погибшим.

    В сообщении посольства также отмечается, что Хукер чтит память всех людей, отдавших свои жизни, защищая свои ценности. Дипломат выразила глубокие соболезнования семьям и людям, потерявшим своих близких в результате конфликтов.

    Лента новостей