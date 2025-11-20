Замгоссекретаря США по политическим вопросам посетила Аллею шехидов

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер посетила Аллею шехидов в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

Согласно информации, американский дипломат с глубоким почтением отдала дань памяти погибшим.

В сообщении посольства также отмечается, что Хукер чтит память всех людей, отдавших свои жизни, защищая свои ценности. Дипломат выразила глубокие соболезнования семьям и людям, потерявшим своих близких в результате конфликтов.