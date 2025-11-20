İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    • 20 noyabr, 2025
    • 10:30
    ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Elison Huker Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, amerikalı müşavir həlak olanların xatirəsini ehtiramla yad edib.

    Paylaşımda bildirilib ki, E.Huker dəyərlərini müdafiə edərək həyatını itirən bütün insanları xatırlayır və münaqişə nəticəsində sevdiklərini itirmiş ailələrə və dostlara dərin hüznlə başsağlığı verir.

    Замгоссекретаря США по политическим вопросам посетила Аллею шехидов
    US Under Secretary of State visits Alley of Martyrs in Baku

