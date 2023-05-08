Заместитель премьер-министра Азербайджана встретился с губернатором Астраханской области

8 мая состоялась встреча азербайджанской делегации во главе заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым с руководящими лицами и губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным.

8 мая состоялась встреча азербайджанской делегации во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым с руководящими лицами и губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным.

Как сообщает Report, открыв мероприятие вступительным словом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что в этом году в области проходят памятные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. "Я обратился с просьбой к Ильхаму Алиеву по вопросам организации данных мероприятий в Астраханской области и получил его поддержку. С начала текущего года в Астраханской области проходят различные конференции круглые столы, телепередачи и конкурсы, приуроченные к 100-летию Гейдара Алиева. В ближайшем будущем состоятся концерты, молодежный форум и ряд других интересных мероприятий. Все это, безусловно, в очередной раз доказывает насколько у нас теплые и дружеские отношения. Гейдар Алиев в основу своей политики вложил неизменный принцип выстраивания добрых отношений на межрегиональном уровне. Его личность имеет большое значение для нас, поскольку именно он стоял у истоков создания и формирования таких отношений. Основа, заложенная Гейдаром Алиевым в самом пути формирования регионов, является основой для продолжения наших дружеских и деловых контактов", - добавил И. Бабушкин.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев подчеркнул, что основная цель визита - участие в памятных мероприятиях, посвященных 100-летию великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Он передал приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Азербайджана Али Асадова, поблагодарил астраханцев за бережное и теплое отношение к светлой памяти великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. "Вы утвердили и успешно реализуете план мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения великого лидера Азербайджана. Наше руководство находится в постоянном контакте. Имеется большой потенциал для развития наших отношений, которые были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым. Великий лидер сделал многое и во времена руководства советским Азербайджаном. Считаем, что в современных условиях есть основы для многократного увеличения нашего сотрудничества. Есть множество интересных идей для различных направлений. В центре внимания Гейдара Алиева всегда находилась сфера образования. И принимая это за основу, президент Ильхам Алиев дал указание на строительство детского дома, реконструкцию и восстановление школы имени Гейдара Алиева в Астрахани".

Заместитель вице-премьера поздравил с предстоящим праздником Днем победы, рассказал о роли Азербайджана в победе во Второй мировой войне.

Экс-губернатор Астраханской области Александр Жилкин, в свою очередь, сказал, что Гейдар Алиев сумел в сложный период для Азербайджана выстроить программу развития Азербайджана: "Мы свидетели развития Азербайджана благодаря Гейдару Алиеву. Хочу отметить, что президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику Гейдара Алиева. Мне посчастливилось в молодые годы встретиться с Гейдаром Алиевичем. Выражаю благодарность правительству и Президенту Ильхаму Алиеву за политику взаимодействия с Астраханским регионом".