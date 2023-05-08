О нас

Заместитель премьер-министра Азербайджана встретился с губернатором Астраханской области

Заместитель премьер-министра Азербайджана встретился с губернатором Астраханской области 8 мая состоялась встреча азербайджанской делегации во главе заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым с руководящими лицами и губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным.
Внешняя политика
8 мая 2023 г. 14:43
Заместитель премьер-министра Азербайджана встретился с губернатором Астраханской области

8 мая состоялась встреча азербайджанской делегации во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым с руководящими лицами и губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным.

Как сообщает Report, открыв мероприятие вступительным словом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что в этом году в области проходят памятные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. "Я обратился с просьбой к Ильхаму Алиеву по вопросам организации данных мероприятий в Астраханской области и получил его поддержку. С начала текущего года в Астраханской области проходят различные конференции круглые столы, телепередачи и конкурсы, приуроченные к 100-летию Гейдара Алиева. В ближайшем будущем состоятся концерты, молодежный форум и ряд других интересных мероприятий. Все это, безусловно, в очередной раз доказывает насколько у нас теплые и дружеские отношения. Гейдар Алиев в основу своей политики вложил неизменный принцип выстраивания добрых отношений на межрегиональном уровне. Его личность имеет большое значение для нас, поскольку именно он стоял у истоков создания и формирования таких отношений. Основа, заложенная Гейдаром Алиевым в самом пути формирования регионов, является основой для продолжения наших дружеских и деловых контактов", - добавил И. Бабушкин.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев подчеркнул, что основная цель визита - участие в памятных мероприятиях, посвященных 100-летию великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Он передал приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Азербайджана Али Асадова, поблагодарил астраханцев за бережное и теплое отношение к светлой памяти великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. "Вы утвердили и успешно реализуете план мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения великого лидера Азербайджана. Наше руководство находится в постоянном контакте. Имеется большой потенциал для развития наших отношений, которые были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым. Великий лидер сделал многое и во времена руководства советским Азербайджаном. Считаем, что в современных условиях есть основы для многократного увеличения нашего сотрудничества. Есть множество интересных идей для различных направлений. В центре внимания Гейдара Алиева всегда находилась сфера образования. И принимая это за основу, президент Ильхам Алиев дал указание на строительство детского дома, реконструкцию и восстановление школы имени Гейдара Алиева в Астрахани".

Заместитель вице-премьера поздравил с предстоящим праздником Днем победы, рассказал о роли Азербайджана в победе во Второй мировой войне.

Экс-губернатор Астраханской области Александр Жилкин, в свою очередь, сказал, что Гейдар Алиев сумел в сложный период для Азербайджана выстроить программу развития Азербайджана: "Мы свидетели развития Азербайджана благодаря Гейдару Алиеву. Хочу отметить, что президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику Гейдара Алиева. Мне посчастливилось в молодые годы встретиться с Гейдаром Алиевичем. Выражаю благодарность правительству и Президенту Ильхаму Алиеву за политику взаимодействия с Астраханским регионом".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Джавид Гурбанов: Азербайджан уделяет особое внимание развитию коридора Север-Юг
Джавид Гурбанов: Азербайджан уделяет особое внимание развитию коридора "Север-Юг"
8 мая 2023 г. 15:15
Сахиб Алекперов: Гейдар Алиев внес огромный вклад в развитие экономики Азербайджана
Сахиб Алекперов: Гейдар Алиев внес огромный вклад в развитие экономики Азербайджана
8 мая 2023 г. 15:05
Шахин Мустафаев:  Гейдар Алиев заложил основу сотрудничества между Азербайджаном и Астраханью
Шахин Мустафаев:  Гейдар Алиев заложил основу сотрудничества между Азербайджаном и Астраханью
8 мая 2023 г. 14:09
В Астрахани открылась конференция, приуроченная к 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Астрахани открылась конференция, приуроченная к 100-летию Гейдара Алиева
8 мая 2023 г. 13:54
Денис Афанасьев: Азербайджан и Астрахань имеют большой набор активно реализующихся проектов
Денис Афанасьев: Азербайджан и Астрахань имеют большой набор активно реализующихся проектов
8 мая 2023 г. 13:36
Мевлют Чавушоглу: Западу не нравится, что в Карабахе развевается азербайджанский флаг
Мевлют Чавушоглу: Западу не нравится, что в Карабахе развевается азербайджанский флаг
8 мая 2023 г. 13:18
Азербайджанская делегация посетила школу имени Гейдара Алиева в Астрахани
ФотоАзербайджанская делегация посетила школу имени Гейдара Алиева в Астрахани
8 мая 2023 г. 13:00
Делегация Азербайджана возложила цветы к памятнику Гейдара Алиева в Астрахани
ФотоДелегация Азербайджана возложила цветы к памятнику Гейдара Алиева в Астрахани
8 мая 2023 г. 12:23
Глава МИД Азербайджана призвал Армению вкладывать больше усилий в обсуждения по нормализации отношений
Глава МИД Азербайджана призвал Армению вкладывать больше усилий в обсуждения по нормализации отношений
8 мая 2023 г. 11:29
Ландсбергис: Политический диалог между Азербайджаном и Литвой активизировался
Ландсбергис: Политический диалог между Азербайджаном и Литвой активизировался
8 мая 2023 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi