Заместитель премьер-министра Азербайджана оставил запись в книге соболезнований в посольстве Кыргызстана

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов оставил запись в книге соболезнований, открытой сегодня в посольстве Кыргызстана в Баку в связи с авиакатастрофой близ Бишкека. Как сообщает Report со ссылкой на посольство Кыргызстана, Я. Эюбов выразил соболезнования в связи с трагедией.

Отметим, книга соболезнований открыта в здании посольства 17 января с 10 до 17 часов и 18 января с 10 до 12 часов.

17 января объявлен в Кыргызстане днем траура.

Напомним, грузовой самолет турецкой авиакомпании "ACT Airlines", выполнявший рейс из Гонконга, сегодня утром при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Кыргызстана из-за сложных погодных условий рухнул на дома в дачном поселке Дача-Суу. Погибли 37 человек. Самолет не долетел до аэропорта 2 км.