Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории

”Если Армения думает о своем благополучии, она должна проявлять активность в дипломатических переговорах".

”Если Армения думает о своем благополучии, она должна проявлять активность в дипломатических переговорах".

Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил заместитель председателя Партии националистического движения Турции (ПНД), депутат Великого Национального собрания Турции (ВНСТ) от Эрзурума Камиль Айдын.

По его словам, Зангезурский коридор принесет пользу не только Азербайджану, но и Армении: "Больше всего пользы и инвестиций на Южном Кавказе от установления мира и стабильности в регионе получит Армения. Эта страна, которая находится под влиянием армянской диаспоры и империалистических западных государств, предпринимает ошибочные шаги, вредящие ей ".

Депутат также высказался по поводу неучастия министра иностранных дел Армении на трехсторонней встрече, который должен был пройти в Москве: "Мирный процесс был остановлен из-за отсутствия министра иностранных дел Армении".

"Тот факт, что Армения не идет на дипломатические переговоры, является наглядным показателем того, что она до сих пор не извлекла уроков из истории" - сказал К.Айдын.