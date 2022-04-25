О нас
Аудио новости

Заместитель помощника госсекретаря США посетит Азербайджан

Заместитель помощника госсекретаря США посетит Азербайджан В ходе визита Эрика Олсон примет участие в региональной конференции руководителей миссий 27-28 апреля
Внешняя политика
25 апреля 2022 г. 16:21
Заместитель помощника госсекретаря США посетит Азербайджан

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве США в Азербайджане, в ходе визита она проведет встречи с рядом официальных лиц и примет участие в региональной конференции руководителей миссий 27-28 апреля.

На этой конференции также примут участие посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, посол США в Грузии Келли Дегнан, посол США в Армении Линн Трейси, заместитель помощника администратора USAID Марк Симаковски, исполняющий обязанности координатора помощи США Европе и Евразии Грег Наарден и старший советник по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер.

Региональные конференции руководителей миссий проводятся на регулярной основе. Предыдущая конференция состоялась в посольстве США в Ереване в 2021 году. Посольства США в Баку и в Тбилиси также принимали это мероприятие в 2019 и 2018 годах соответственно. Из-за COVID-19 в 2020 году региональная конференция не проводилась.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Deputy Assistant Secretary of State to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət Katibi köməkçisinin müavini Azərbaycana səfərə gəlir

Другие новости из категории

Итальянская пресса широко осветила речь президента Ильхам Алиева на Съезде Победы
Итальянская пресса широко осветила речь президента Ильхам Алиева на Съезде Победы
25 апреля 2022 г. 16:52
Назначен новый посол Великобритании в Азербайджане
Назначен новый посол Великобритании в Азербайджане
25 апреля 2022 г. 16:50
Посол США в Армении посетит Баку
Посол США в Армении посетит Баку
25 апреля 2022 г. 16:31
Азербайджан в рамках председательства в ДН успешно преодолел все вызовы пандемии
Азербайджан в рамках председательства в ДН успешно преодолел все вызовы пандемии
25 апреля 2022 г. 15:23
Посол: Париж готов содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном
Посол: Париж готов содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном
25 апреля 2022 г. 13:19
Магеррам Алиев: Сотрудничество Азербайджана и Таджикистана обладает огромным незадействованным потенциалом
Магеррам Алиев: Сотрудничество Азербайджана и Таджикистана обладает огромным незадействованным потенциалом
25 апреля 2022 г. 12:13
Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
25 апреля 2022 г. 11:42
Посол Таджикистана: Открытие прямого рейса внесет вклад в развитие отношений с Азербайджаном
Посол Таджикистана: Открытие прямого рейса внесет вклад в развитие отношений с Азербайджаном
25 апреля 2022 г. 11:34
Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Израиля
Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Израиля
25 апреля 2022 г. 11:21
МИД РФ: Москва и Баку намерены наращивать всесторонние связи
МИД РФ: Москва и Баку намерены наращивать всесторонние связи
25 апреля 2022 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi