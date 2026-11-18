Милли Меджлис завершил обсуждение в первом чтении бюджетного пакета на 2027 год.

Как сообщает Report, согласно документу, на 2027 год доходы государственного бюджета прогнозируются на уровне 39 млрд 254 млн манатов (+1,7% от показателя на 2026г). В том числе централизованные доходы составят 38 млрд 518,425 млн манатов, местные - 735,575 млн манатов.

Расходы бюджета прогнозируются в размере 42,4 млрд манатов (+1,7%). Из них централизованные расходы составят 41 млрд 664,425 млн манатов, местные - 735,575 млн манатов.

Прогнозируемый дефицит государственного бюджета составит 3 млрд 146 млн манатов, что на 1,7% превышает показатель текущего года.

В 2027 году доходы сводного бюджета Азербайджана составят 47 млрд 619,2 млн манатов (+5,9%), а расходы - 50 млрд 377,1 млн манатов (+3,1%).

Дефицит сводного бюджета ожидается в размере 2 млрд 757,9 млн манатов, что на 28,7% ниже прошлогоднего показателя.

В проектах сводного и государственного бюджетов Азербайджана на 2027 год цена нефти Azeri Light заложена на уровне $65 за баррель, что аналогично показателю 2026 года.

Бюджетный пакет, а также входящие в него законопроекты были рассмотрены и по отдельности приняты в первом чтении.