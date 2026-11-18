Депутат призвала обновить системы отопления в многоквартирных домах Сумгаита
- 18 ноября, 2026
- 12:40
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В Сумгайыте назрела необходимость в обновлении теплоснабжения многоквартирных жилых домов.
Как сообщает Report, об этом заявила депутат Сабина Салманова в ходе обсуждения в Милли Меджлисе законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".
Она отметила, что Сумгайыт по численности населения является вторым крупнейшим городом нашей страны:
"В городе с населением более 500 тысяч человек имеется большое число многоквартирных жилых домов, и в части из них существует острая необходимость в обновлении систем отопления, капитальном ремонте и приведении их в соответствие с современными требованиями".
Салманова считает, что в первую очередь необходимо оценить состояние отопительной инфраструктуры по городу, выявить здания, где она нуждается в модернизации, и разработать конкретный план мероприятий для поэтапного решения проблемы.