В Сумгайыте назрела необходимость в обновлении теплоснабжения многоквартирных жилых домов.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Сабина Салманова в ходе обсуждения в Милли Меджлисе законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

Она отметила, что Сумгайыт по численности населения является вторым крупнейшим городом нашей страны:

"В городе с населением более 500 тысяч человек имеется большое число многоквартирных жилых домов, и в части из них существует острая необходимость в обновлении систем отопления, капитальном ремонте и приведении их в соответствие с современными требованиями".

Салманова считает, что в первую очередь необходимо оценить состояние отопительной инфраструктуры по городу, выявить здания, где она нуждается в модернизации, и разработать конкретный план мероприятий для поэтапного решения проблемы.