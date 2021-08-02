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Заместитель министра Турции: Мы благодарим Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ

Заместитель министра Турции: Мы благодарим Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ "Мы мобилизовали все наши ресурсы для тушения пожаров. Сегодня азербайджанские и турецкие специалисты вместе самоотверженно работали над локализацией и предотвращением пламени. Мы благодарим азербайджанский народ, в том числе Президента республики Ильхама
Внешняя политика
2 августа 2021 г. 00:47
Заместитель министра Турции: Мы благодарим Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ
Фатих Метин

"Мы мобилизовали все наши ресурсы для тушения пожаров. Сегодня азербайджанские и турецкие специалисты вместе самоотверженно работали над локализацией и предотвращением пламени. Мы благодарим азербайджанский народ, в том числе Президента республики Ильхама Алиева, за их братскую помощь".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил заместитель министра сельского и лесного хозяйства Турции Фатих Метин.

Замминистра сообщил, что в Турции зарегистрировано 107 пожаров, из которых 98 взяты под контроль. Пожары продолжаются в 11 других районах: "Я надеюсь, что мы скоро предотвратим эту катастрофу и восстановим нормальную жизнь", - добавил он.

Отметим, что по поручению Президента Азербайджана первая группа из 100 пожарных МЧС 30 июля выехала в Турцию. Вчера в братскую страну был отправлен очередной пожарно-спасательный отряд МЧС.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin nazir müavini: "Prezident İlham Əliyev və Azərbaycan xalqına təşəkkür edirik"

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