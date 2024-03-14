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Заместитель генсека ООН: Концепция установления мира должна быть пересмотрена

Заместитель генсека ООН: Концепция установления мира должна быть пересмотрена Заместитель генерального секретаря ООН, верховный представитель Альянса цивилизаций организации Мигель Анхель Моратинос считает необходимым пересмотреть концепцию установления мира во всем мире.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 12:05
Заместитель генсека ООН: Концепция установления мира должна быть пересмотрена

Заместитель генерального секретаря ООН, верховный представитель Альянса цивилизаций организации Мигель Анхель Моратинос считает необходимым пересмотреть концепцию установления мира во всем мире.

Как сообщает Report, об этом он заявил на открытии XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".

По его словам, отсутствие глобального мира и слабое управление способствуют раздробленности: "Мы должны вести переговоры не для замораживания нынешней ситуации, а для ее разрешения".

Представитель ООН также поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента.

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Версия на английском языке UN deputy secretary-general: Concept of establishing peace must be reconsidered
Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: Dünyada sülhün bərqərar olması ilə bağlı konsepsiya yenidən işlənməlidir

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