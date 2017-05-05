Заместитель генсека: НАТО высоко оценивает инициативы Азербайджана

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Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Мы выступаем за проведение обсуждения по борьбе с экстремизмом. В этом плане мы поддерживаем инициативы Азербайджана. Наша организация высоко оценивает это".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО по общественным вопросам Таджан Ильдем, выступая на первой пленарной сессии "Способствование диалогу и универсальным ценностям: Инструменты предотвращения насильственного экстремизма" в рамках проходящего сегодня в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

"НАТО всегда подчеркивала важность налаживания партнерства. Мы должны добиться, чтобы между странами было сотрудничество. Есть некоторые вызовы с которыми мы сталкиваемся, такие как поляризация в обществе. Но мы не должны отдаляться от них. Нужно, вести диалог с ними. Нужно использовать такие возможности для борьбы с антисемитизмом, ксенофобией и др.", - заявил Т. Ильдем.