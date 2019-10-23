Заместитель генcека ООН по политическим вопросам посетит Азербайджан

Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло посетит регион Южного Кавказа с 24 по 30 октября в связи с XVIII саммитом Движения неприсоединения.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу офиса ООН в Азербайджане, с 25 по 26 октября Розмари ДиКарло будет находиться в рабочим визитом в Азербайджане, где она представит Генерального секретаря на XVIII саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения.

В Баку она проведет двусторонние консультации с представителями правительства Азербайджана, представителями агентств ООН и партнерских организаций гражданского общества, базирующихся в Азербайджане, включая молодежные группы. В кулуарах Саммита также ожидается проведение двусторонних встреч с представителями нескольких государств-членов ДН.

27 октября заместитель Генерального секретаря ООН посетит Грузию, 28 октября Розмари ДиКарло направится в Армению.

Напомним, XVIII саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку 25-26 октября.

В ходе саммита председательство в организации на три года перейдет к Азербайджану.