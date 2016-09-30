Закир Гасанов встретился с министром экономики Болгарии

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией, возглавляемой министром экономики Болгарии Божидаром Лукарским.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

На встрече была выражена удовлетворенность успешным развитием из года в год сотрудничества в условиях дружбы и взаимного доверия между Азербайджаном и Болгарией, в том числе расширения связей в военной сфере.

Говоря о военно-политической обстановке в регионе, министр обороны подробно проинформировал гостей относительно нагорно-карабахского конфликта.

Министр экономики Болгарии в свою очередь также выразил удовлетворенность развитием связей между нашими странами в сферах, представляющих взаимный интерес. Б.Лукарски подчеркнул, что наряду с тем, что между странами существуют традиционные дружеские связи, Азербайджан является важным стратегическим партнером Болгарии, и выразил уверенность в том, что встречи, проведенные в Баку, придадут дополнительный импульс сотрудничеству между двумя странами.

На встрече стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в различных сферах, в том числе в военно-технической сфере и в сфере военного образования, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.