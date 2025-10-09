Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Закир Гасанов: Парафирование мирного соглашения между Баку и Ереваном является важным шагом для мира в регионе

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 20:20
    Подписание 8 августа в Вашингтоне совместной декларации лидерами Азербайджана и Армении и парафирование мирного соглашения между двумя странами является важным этапом в мирном урегулировании продолжавшейся более 30 лет конфликта.

    Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Яшаром Гюлером и министром обороны Грузии Ираклием Чиковани в Анкаре.

    Он отметил, что это историческое событие открыло новые возможности для сотрудничества на Южном Кавказе и в глобальном масштабе: "Новые возникающие угрозы, такие как международный терроризм, безопасность энергетических и транспортных линий, кибератаки и изменение климата, требуют от стран сотрудничества и подготовки эффективных решений. Мы намерены дальше развивать и углублять сотрудничество между Министерствами обороны трех стран".

    Министр также обратил внимание на значение совместной борьбы за мир, стабильность и безопасность региона.

    З.Гасанов также отметил, что такие встречи уже стали традицией: "Тесные связи и регулярные контакты между лидерами трех стран ускорили дальнейшее развитие отношений".

    Он также отметил, что на трехсторонней встрече была подчеркнута важность совместной борьбы против угроз миру, стабильности и безопасности в регионе.

    Лента новостей