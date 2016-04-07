Захарова: Встреча глав МИД Азербайджана, России и Ирана важна для экономического развития и стабильности региона

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Прошедшая сегодня в Баку встреча министров иностранных дел Азербайджана, России и Ирана имеет важность с точки зрения экономического развития и политической стабильности региона".

Об этом Report заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она добавила, что более подробную оценку встречи дал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Напомним, что сегодня в Баку прошла трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, России - Сергея Лаврова и Ирана - Мохаммада Джавада Зарифа.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, региональной повестки.