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    Захарова: Встреча глав МИД Азербайджана, России и Ирана важна для экономического развития и стабильности региона

    Об этом Report заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Прошедшая сегодня  в Баку встреча министров иностранных дел Азербайджана, России и Ирана имеет важность с точки зрения экономического развития и политической стабильности региона".

    Об этом Report заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

    Она добавила, что более подробную оценку встречи дал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

    Напомним, что сегодня в Баку прошла трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, России - Сергея Лаврова и Ирана - Мохаммада Джавада Зарифа.

    Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, региональной повестки.

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