МИД РФ: Все спорные вопросы необходимо решать исключительно мирным путем

Все усилия России в вопросе примирения Азербайджана и Армении отвечают духу особых союзнических отношений как с Баку, так и с Ереваном.

Все усилия России в вопросе примирения Азербайджана и Армении отвечают духу особых союзнических отношений как с Баку, так и с Ереваном.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня на брифинге, отвечая на вопрос Baku TV.

"Все наши усилия на данном треке отвечают духу особых союзнических отношений как с Баку, так и с Ереваном, в основе которых лежат глубокие исторические и культурные связи между нашими народами, совместное стремление к построению прочной системы безопасности в регионе", - сказала она.

Также представитель МИД отметила, что Россия всегда призывает стороны проявлять сдержанность по отношению друг к другу.

"Что касается возможного роста напряженности на армяно-азербайджанской границе, то регулярно призываем Ереван и Баку проявлять сдержанность, избегать любых действий, чреватых деградацией обстановки. Все спорные вопросы необходимо решать исключительно мирным, политико-дипломатическим путем", - сказала Захарова.