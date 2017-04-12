Захарова: Проведено медицинское обследование Александра Лапшина, сам задержанный жалоб не имеет

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ МИД России продолжает отслеживать ситуацию вокруг задержания гражданина России Александра Лапшина.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, следствие по его делу продолжается.

"Срок задержания Лапшина продлен до 15 июня. Жалоб на условия содержания со стороны А.Лапшина не было. Обеспокоенность родственниками ухудшением здоровья задержанного была доведена до сведения руководства следственного изолятора. По настоятельной просьбе посольства было проведено медицинское обследования А.Лапшина", - сказала она, добавив, что "ситуацию мы держим на контроле".

Официальный представитель МИД России также прокомментировала ситуацию вокруг задержанного ранее в Баку гражданина России армянского происхождения Марата Уелданова. По словам М.Захаровой, первое судебное заседание по его делу назначено на 13 апреля: "На заседании суда будут присутствовать сотрудники посольства России".