​За последние 5 лет 1211 человек реадмиссированы в Азербайджан

"С сентября 2014 года по сей день в страну были реадмиссированы 1 211 человек, в основном из европейских стран".
Как сообщает Report, об этом начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 6 месяцев 2019 года.
В.Гусейнов отметил, что эти люди обращались в иностранные государства для проживания, но не достигли результатов: "После их возвращения Государственная миграционная служба ведет работы для изучения их нужд. Это касается здравоохранения, образования и др.".
По его словам, в 2019 году в Азербайджан реадмиссированы 239 человек.
İlkin PirəliАвтор новости