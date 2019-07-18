​За последние 5 лет 1211 человек реадмиссированы в Азербайджан

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"С сентября 2014 года по сей день в страну были реадмиссированы 1 211 человек, в основном из европейских стран".

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 6 месяцев 2019 года.

В.Гусейнов отметил, что эти люди обращались в иностранные государства для проживания, но не достигли результатов: "После их возвращения Государственная миграционная служба ведет работы для изучения их нужд. Это касается здравоохранения, образования и др.".

По его словам, в 2019 году в Азербайджан реадмиссированы 239 человек.