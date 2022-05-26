Глава парламента Эстонии: Азербайджан важен для ЕС

Азербайджан важен для Европейского Союза, потому что, учитывая дефицит газа и нефти, Азербайджан является тем, кто может предложить сотрудничество Европейскому Союзу перед предстоящим отопительным периодом.

Азербайджан важен для Европейского Союза.

Как передает Report, об этом председатель парламента Эстонии Юри Ратас заявил по итогам своего визита в Азербайджан.

"Сегодня утром завершится наш трехдневный визит в Баку, и нас ждет дорога домой. Поддержание двусторонних отношений очень важно, и в ходе визита состоялось много важных встреч: с президентом Азербайджана, спикером парламента, премьер-министром и рядом министров",- отметил он.

"Я очень благодарен нашим друзьям здесь, в Азербайджане, за этот прием и, конечно же, надеюсь, что наши двусторонние связи будут укрепляться", - добавил он.