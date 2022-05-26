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Глава парламента Эстонии: Азербайджан важен для ЕС

Глава парламента Эстонии: Азербайджан важен для ЕС Азербайджан важен для Европейского Союза, потому что, учитывая дефицит газа и нефти, Азербайджан является тем, кто может предложить сотрудничество Европейскому Союзу перед предстоящим отопительным периодом.
Внешняя политика
26 мая 2022 г. 11:43
Глава парламента Эстонии: Азербайджан важен для ЕС

Азербайджан важен для Европейского Союза.

Как передает Report, об этом председатель парламента Эстонии Юри Ратас заявил по итогам своего визита в Азербайджан.

"Сегодня утром завершится наш трехдневный визит в Баку, и нас ждет дорога домой. Поддержание двусторонних отношений очень важно, и в ходе визита состоялось много важных встреч: с президентом Азербайджана, спикером парламента, премьер-министром и рядом министров",- отметил он.

"Я очень благодарен нашим друзьям здесь, в Азербайджане, за этот прием и, конечно же, надеюсь, что наши двусторонние связи будут укрепляться", - добавил он.

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Версия на английском языке President of Estonian Parliament: Azerbaijan important to EU
Версия на азербайджанском языке Estoniya parlementinin sədri: “Azərbaycan Aİ üçün əhəmiyyətli ölkədir”

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