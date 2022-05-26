Глава парламента Эстонии: Азербайджан важен для ЕС

Азербайджан важен для Европейского Союза.
Как передает Report, об этом председатель парламента Эстонии Юри Ратас заявил по итогам своего визита в Азербайджан.
"Сегодня утром завершится наш трехдневный визит в Баку, и нас ждет дорога домой. Поддержание двусторонних отношений очень важно, и в ходе визита состоялось много важных встреч: с президентом Азербайджана, спикером парламента, премьер-министром и рядом министров",- отметил он.
"Я очень благодарен нашим друзьям здесь, в Азербайджане, за этот прием и, конечно же, надеюсь, что наши двусторонние связи будут укрепляться", - добавил он.