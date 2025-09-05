Юрий Гусев встретился с послом Словакии в Азербайджане

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с послом Словакии.

Как передает Report, об этом Гусев сообщил на своей странице в социальной сети "Х".

"На этой неделе я встретился в посольстве Украины в Баку со своим коллегой из Словакии Эльчином Гасымовым. Мы обсудили поддержку Украины и пути укрепления сотрудничества. Я благодарен за конструктивный диалог", - написал он.