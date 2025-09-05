Юрий Гусев встретился с послом Словакии в Азербайджане
Внешняя политика
- 05 сентября, 2025
- 13:20
Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с послом Словакии.
Как передает Report, об этом Гусев сообщил на своей странице в социальной сети "Х".
"На этой неделе я встретился в посольстве Украины в Баку со своим коллегой из Словакии Эльчином Гасымовым. Мы обсудили поддержку Украины и пути укрепления сотрудничества. Я благодарен за конструктивный диалог", - написал он.
This week at the 🇺🇦 Embassy in Baku I welcomed H.E. Mr. @GasymovElcin, the newly appointed Ambassador of the Slovak Republic 🇸🇰.— Yuriy Husyev (@Husyev) September 5, 2025
We discussed support for Ukraine and ways to strengthen cooperation. Grateful for the constructive dialogue. @UKRinAZE pic.twitter.com/Na8ocPj84f
