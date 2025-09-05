Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Юрий Гусев встретился с послом Словакии в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 05 сентября, 2025
    • 13:20
    Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с послом Словакии. 

    Как передает Report, об этом Гусев сообщил на своей странице в социальной сети "Х".

    "На этой неделе я встретился в посольстве Украины в Баку со своим коллегой из Словакии Эльчином Гасымовым. Мы обсудили поддержку Украины и пути укрепления сотрудничества. Я благодарен за конструктивный диалог", - написал он.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Yuri Qusev Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

