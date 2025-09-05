Yuri Qusev Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb
Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev Slovakiya səfiri ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Y.Qusev "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Bu həftə Bakıda Ukrayna səfirliyində slovakiyalı həmkarım Elçin Qasımovla görüşdüm. Biz Ukraynanın dəstəklənməsi və əməkdaşlığın gücləndirilməsi yollarını müzakirə etdik. Konstruktiv dialoqa görə minnətdaram", - o yazıb.
This week at the 🇺🇦 Embassy in Baku I welcomed H.E. Mr. @GasymovElcin, the newly appointed Ambassador of the Slovak Republic 🇸🇰.— Yuriy Husyev (@Husyev) September 5, 2025
We discussed support for Ukraine and ways to strengthen cooperation. Grateful for the constructive dialogue. @UKRinAZE pic.twitter.com/Na8ocPj84f
