Юрий Гусев пожелал Азербайджану мира и процветания по случаю Дня Победы
Внешняя политика
- 08 ноября, 2025
- 16:16
Посол Украины в Баку Юрий Гусев поздравил Азербайджан с 5-й годовщиной Дня Победы.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в "Х".
"Сердечные поздравления руководству и народу Азербайджана по случаю Дня, символизирующего восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана! Желаю мира, процветания и дальнейших успехов братскому азербайджанскому народу", - написал посол.
🇺🇦🤝🇦🇿— Yuriy Husyev (@Husyev) November 8, 2025
Heartfelt congratulations to the leadership and people of Azerbaijan on the Day symbolizing the restoration of the territorial integrity and sovereignty of the Republic of Azerbaijan!
Wishing peace, prosperity, and continued success to the brotherly Azerbaijani nation! pic.twitter.com/WyTNGy6lcY
