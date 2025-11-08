Ukrayna səfiri Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycana sülh və rifah arzulayıb
- 08 noyabr, 2025
- 16:20
Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusev Azərbaycanı Zəfər Gününün beşinci ildönümü münasibətilə təbrik edib.
"Report"un məlumatına görə, o bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpasını simvolizə edən gün münasibətilə Azərbaycan rəhbərliyinə və xalqına səmimi təbriklərimi çatdırıram! Qardaş Azərbaycan xalqına sülh, rifah və gələcək uğurlar arzulayıram", - səfir qeyd edib.
🇺🇦🤝🇦🇿— Yuriy Husyev (@Husyev) November 8, 2025
Heartfelt congratulations to the leadership and people of Azerbaijan on the Day symbolizing the restoration of the territorial integrity and sovereignty of the Republic of Azerbaijan!
Wishing peace, prosperity, and continued success to the brotherly Azerbaijani nation! pic.twitter.com/WyTNGy6lcY
