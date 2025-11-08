Ukrayna səfiri Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycana sülh və rifah arzulayıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 16:20
    Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusev Azərbaycanı Zəfər Gününün beşinci ildönümü münasibətilə təbrik edib.

    "Report"un məlumatına görə, o bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpasını simvolizə edən gün münasibətilə Azərbaycan rəhbərliyinə və xalqına səmimi təbriklərimi çatdırıram! Qardaş Azərbaycan xalqına sülh, rifah və gələcək uğurlar arzulayıram", - səfir qeyd edib.

    Юрий Гусев пожелал Азербайджану мира и процветания по случаю Дня Победы
    Yuriy Husyev wishes Azerbaijan peace, prosperity on occasion of Victory Day

