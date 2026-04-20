Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за поддержку в сфере разминирования
- 20 апреля, 2026
- 19:51
Группа сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям побывала в посольстве страны в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в своем аккаунте в соцсети X.
"На основании Меморандума о взаимопонимании, подписанного в прошлом году в Токио в ходе конференции UMAC (Ukraine Mine Action Conference-2025), продолжается сотрудничество с ANAMA (Агентство Азербайджанской Республики по разминированию)", - отметил он.
По словам Гусева, предпринимаются конкретные шаги в области обучения, обмена опытом и деятельности по разминированию:
"Мы благодарны Азербайджану за солидарность и поддержку".
Humanitarian demining: a team from @SESU_UA visited @UKRinAZE today.— Yuriy Husyev (@Husyev) April 20, 2026
Cooperation with ANAMA under the MoU signed last year in Tokyo during #UMAC continues: training, exchange of experience, and concrete next steps in mine action.
Grateful to Azerbaijan for solidarity and support. pic.twitter.com/e8pDrB6myX