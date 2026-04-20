    Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за поддержку в сфере разминирования

    Группа сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям побывала в посольстве страны в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в своем аккаунте в соцсети X.

    "На основании Меморандума о взаимопонимании, подписанного в прошлом году в Токио в ходе конференции UMAC (Ukraine Mine Action Conference-2025), продолжается сотрудничество с ANAMA (Агентство Азербайджанской Республики по разминированию)", - отметил он.

    По словам Гусева, предпринимаются конкретные шаги в области обучения, обмена опытом и деятельности по разминированию:

    "Мы благодарны Азербайджану за солидарность и поддержку".

    Юрий Гусев Посольство Украины в Азербайджане Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA)
