Yuri Qusev Azərbaycana təşəkkür edib
- 20 aprel, 2026
- 19:47
Ukraynanın Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinin bir qrup əməkdaşı bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyində olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Keçən il Tokioda UMAC zamanı (Ukraine Mine Action Conference 2025) imzalanmış Anlaşma Memorandumuna əsasən ANAMA (Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi) ilə əməkdaşlıq davam edir", - o qeyd edib.
Qusevin sözlərinə görə, təlim, təcrübə mübadiləsi və minatəmizləmə fəaliyyətində konkret addımlar atılır:
"Həmrəylik və dəstəyə görə Azərbaycana minnətdarıq".
Humanitarian demining: a team from @SESU_UA visited @UKRinAZE today.— Yuriy Husyev (@Husyev) April 20, 2026
Cooperation with ANAMA under the MoU signed last year in Tokyo during #UMAC continues: training, exchange of experience, and concrete next steps in mine action.
Grateful to Azerbaijan for solidarity and support. pic.twitter.com/e8pDrB6myX