İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Yuri Qusev Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    20 aprel, 2026
    19:47
    Yuri Qusev Azərbaycana təşəkkür edib

    Ukraynanın Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinin bir qrup əməkdaşı bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyində olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Keçən il Tokioda UMAC zamanı (Ukraine Mine Action Conference 2025) imzalanmış Anlaşma Memorandumuna əsasən ANAMA (Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi) ilə əməkdaşlıq davam edir", - o qeyd edib.

    Qusevin sözlərinə görə, təlim, təcrübə mübadiləsi və minatəmizləmə fəaliyyətində konkret addımlar atılır:

    "Həmrəylik və dəstəyə görə Azərbaycana minnətdarıq".

    Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyi Yuri Qusev Ukrayna Fövqəladə Hallar Xidməti
    Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за поддержку в сфере разминирования
    Yuriy Husyev thanks Azerbaijan for its support in demining

