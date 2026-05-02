Юрий Гусев: Опыт Азербайджана по восстановлению Карабаха может стать полезным для Украины
- 02 мая, 2026
- 14:34
Опыт восстановление Азербайджана Карабахского региона страны может быть полезен Украине.
Как сообщает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в своем аккаунте в соцсети X.
"Вместе с коллегами дипломатами посетили (1-2 мая - ред.) Карабахский регион по приглашению Администрации президента Азербайджана. Впечатляет темп восстановления и развития - полезный опыт для восстановления Украины", - написал Гусев.
Он также сообщил, что в рамках поездки обсудил с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым развитие отношений между Киевом и Баку.
Together with diplomatic colleagues, visiting the Karabakh region at the invitation of Azerbaijan’s Presidential Administration. Impressive pace of reconstruction and development — useful experience for 🇺🇦 recovery. Discussed strengthening 🇺🇦–🇦🇿 cooperation with @HikmetHajiyev. pic.twitter.com/0No0sFPkLt— Yuriy Husyev (@Husyev) May 2, 2026