    Юрий Гусев: Опыт Азербайджана по восстановлению Карабаха может стать полезным для Украины

    02 мая, 2026
    Опыт восстановление Азербайджана Карабахского региона страны может быть полезен Украине.

    Как сообщает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в своем аккаунте в соцсети X.

    "Вместе с коллегами дипломатами посетили (1-2 мая - ред.) Карабахский регион по приглашению Администрации президента Азербайджана. Впечатляет темп восстановления и развития - полезный опыт для восстановления Украины", - написал Гусев.

    Он также сообщил, что в рамках поездки обсудил с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым развитие отношений между Киевом и Баку.

    Yuriy Husyev: Azerbaijan's experience in restoring Karabakh may be useful to Ukraine

