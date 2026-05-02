Юрий Гусев: Опыт Азербайджана по восстановлению Карабаха может стать полезным для Украины

Опыт восстановление Азербайджана Карабахского региона страны может быть полезен Украине.

Как сообщает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в своем аккаунте в соцсети X.

"Вместе с коллегами дипломатами посетили (1-2 мая - ред.) Карабахский регион по приглашению Администрации президента Азербайджана. Впечатляет темп восстановления и развития - полезный опыт для восстановления Украины", - написал Гусев.

Он также сообщил, что в рамках поездки обсудил с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым развитие отношений между Киевом и Баку.