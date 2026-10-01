Сербия заинтересована в расширении оборонного сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

Сербская госкомпания Yugoimport SDPR рассчитывает расширить оборонное сотрудничество с Азербайджаном, в том числе в сфере беспилотных летательных аппаратов и противодроновых систем.

Об этом Report сообщил координатор директората по коммерческим вопросам Yugoimport SDPR Александар Лиякович на полях выставки ADEX-2026 в Баку.

По его словам, Сербия и Азербайджан на протяжении многих лет сотрудничают в оборонной сфере, в том числе в рамках нескольких комплексных программ.

"Мы работаем в различных областях, включая передачу технологий и поставки. Ожидаем дальнейшего расширения этого сотрудничества по нескольким направлениям", - сказал Лиякович.

Он отметил, что сербская сторона располагает разработками в области беспилотных летательных аппаратов, противодроновых систем, систем противовоздушной обороны малой дальности, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В частности, Yugoimport SDPR представила барражирующий боеприпас Gavran с дальностью действия до 120 км, оснащенный тепловизионной камерой и каналом передачи данных.

Говоря о сотрудничестве с Азербайджаном, Лиякович также напомнил о поставках стране сербских 155-миллиметровых самоходных гаубиц Nora. По его словам, система прошла несколько этапов модернизации, а ее новейшая версия получила боекомплект из 30 готовых к стрельбе снарядов.

Представитель компании подчеркнул, что сербская оборонная промышленность способна работать как с западными, так и с восточными стандартами вооружений и боеприпасов.