Яшар Алиев рассказал в Совбезе ООН о ложных обвинениях Армении

«Во время своей почти тридцатилетней агрессии против моей страны, начиная с начала 1990-х годов, Армения совершила многочисленные военные преступления, в результате которых были убиты десятки тысяч мирных жителей, проведены массовые этнические чистки, раз

"Во время своей почти тридцатилетней агрессии против моей страны, начиная с начала 1990-х годов, Армения совершила многочисленные военные преступления, в результате которых были убиты десятки тысяч мирных жителей, проведены массовые этнические чистки, разрушены населенные пункты. О масштабах этих злодеяний свидетельствуют, то что почти 4 000 граждан Азербайджана пропали без вести, 719 из которых - гражданские лица.

Большинство азербайджанских пленных были жестоко избиты и подвергнуты пыткам. Виновники многочисленных зверств, совершенных Арменией против гражданского населения Азербайджана, продолжают оставаться безнаказанными, вопиющим образом пренебрегая международным правом".

Как передает американское бюро Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев во время своего выступления в Совете безопасности организации, созванном под председательством Швейцарии в Нью-Йорке и посвященном теме "Защита гражданского населения во время вооруженных конфликтов".

Посол заявил, что в ходе конфликта Армения нарушила нормы и принципы международного права, обстреливая гражданскую инфраструктуру и мирное население.