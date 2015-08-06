Япония предложит ООН проект новой резолюции по ядерному разоружению

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе памятных мероприятий по случаю 70-й годовщины со дня атомной бомбардировки Хиросимы, заявил о намерении предложить в ходе предстоящего заседания Генеральной ассамблеи ООН новый проект резолюции по ядерному разоружению, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"Говоря о Японии, мы намерены приложить все усилия для реализации идеи "мира без ядерного вооружения", продолжая сотрудничество с ядерными державами и странами, не обладающими ядерным оружием. И чтобы выразить нашу решимость, мы представим на сессии Генеральной Ассамблеи ООН этой осенью проект резолюции по полному отказу от ядерного вооружения", — подчеркнул Синдзо Абэ.

Поминальные церемонии начались в Парке Мира в 08.00 по местному времени (02.00 мск). Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и представители японских и иностранных общественных организаций возложили венки из белых и желтых цветов к Мемориалу мира.

Ровно в 08.15 (02.15 мск) — время, когда на высоте 600 метров над Хиросимой разорвалась атомная бомба мощностью, по различным данным, от 13 до 18 килотонн, — наступила минута молчания, отсчет которой велся ударами колокола. После того, как мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи представил Декларацию мира с призывом к полному ядерному разоружению, в небо взмыли десятки белых голубей.

В памятных мероприятиях по случаю "Дня Хиросимы", который отмечается международным сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, принимают участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, посол США в Токио Кэролайн Кеннеди, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Готтемюллер, высокий представитель генерального секретаря ООН по разоружению Ким Вон Су, представители японских властей и дипломаты из 100 иностранных государств. Это стало самым большим числом участников за всю историю проведения церемонии.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.