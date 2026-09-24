Ялчын Рафиев выступил на ряде официальных мероприятий ООН

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев принял участие в ряде официальных мероприятий ООН.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министерства в социальной сети X.

На мероприятии высокого уровня в рамках программы BCRUP по укреплению климатической устойчивости городской бедноты Рафиев отметил, что итоги WUF13 и Бакинский призыв к действиям связывают жилищный вопрос с доступом к земле, базовым услугам и инклюзивным "зеленым" рабочим местам.

На мероприятии "От островного наследия к всемирному наследию: Международная программа технической помощи Азербайджана малым островным развивающимся государствам (SIDS)", организованном МИД Азербайджана, он подчеркнул важность международного сотрудничества и укрепления потенциала для сохранения культурного и природного наследия стран SIDS в условиях растущих климатических и экологических угроз.

Рафиев также заявил, что Азербайджан ежегодно будет оказывать трем странам SIDS техническую помощь в подготовке предварительных списков объектов для включения во Всемирный список наследия ЮНЕСКО.

На заседании высокого уровня ООН, посвященном 40-летию принятия Декларации о праве на развитие, замминистра рассказал о глобальных инициативах Азербайджана в этой сфере и выразил поддержку усилиям по разработке юридически обязательного международного документа.

На мероприятии высокого уровня по вопросам климатических действий и справедливого перехода, организованном по инициативе генсека ООН Антониу Гутерриша, Рафиев напомнил об обновленных целях Азербайджана по сокращению выбросов и подчеркнул важность выполнения обязательств по климатическому финансированию, принятых в Баку в ходе COP29.