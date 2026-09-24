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    Ялчын Рафиев выступил на ряде официальных мероприятий ООН

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2026
    • 17:08
    Ялчын Рафиев выступил на ряде официальных мероприятий ООН

    Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев принял участие в ряде официальных мероприятий ООН.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министерства в социальной сети X.

    На мероприятии высокого уровня в рамках программы BCRUP по укреплению климатической устойчивости городской бедноты Рафиев отметил, что итоги WUF13 и Бакинский призыв к действиям связывают жилищный вопрос с доступом к земле, базовым услугам и инклюзивным "зеленым" рабочим местам.

    На мероприятии "От островного наследия к всемирному наследию: Международная программа технической помощи Азербайджана малым островным развивающимся государствам (SIDS)", организованном МИД Азербайджана, он подчеркнул важность международного сотрудничества и укрепления потенциала для сохранения культурного и природного наследия стран SIDS в условиях растущих климатических и экологических угроз.

    Рафиев также заявил, что Азербайджан ежегодно будет оказывать трем странам SIDS техническую помощь в подготовке предварительных списков объектов для включения во Всемирный список наследия ЮНЕСКО.

    На заседании высокого уровня ООН, посвященном 40-летию принятия Декларации о праве на развитие, замминистра рассказал о глобальных инициативах Азербайджана в этой сфере и выразил поддержку усилиям по разработке юридически обязательного международного документа.

    На мероприятии высокого уровня по вопросам климатических действий и справедливого перехода, организованном по инициативе генсека ООН Антониу Гутерриша, Рафиев напомнил об обновленных целях Азербайджана по сокращению выбросов и подчеркнул важность выполнения обязательств по климатическому финансированию, принятых в Баку в ходе COP29.

    Ялчын Рафиев выступил на ряде официальных мероприятий ООН
    Ялчын Рафиев выступил на ряде официальных мероприятий ООН
    Ялчын Рафиев выступил на ряде официальных мероприятий ООН
    Ялчын Рафиев выступил на ряде официальных мероприятий ООН
    Ялчын Рафиев Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Организация Объединённых Наций (ООН) COP29 Всемирный форум городов (WUF13) WUF13
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    Yalçın Rəfiyev BMT-nin bir sıra rəsmi tədbirlərində çıxış edib
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    Yalchin Rafiyev speaks at series of UN events
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