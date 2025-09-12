Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ялчын Рафиев принял участие в климатическом форуме в Праге

    Внешняя политика
    • 12 сентября, 2025
    • 14:46
    Ялчын Рафиев принял участие в климатическом форуме в Праге

    Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев в рамках визита в Чехию принял участие в форуме "Построение устойчивого будущего в условиях меняющегося климата", организованном финским председательством ОБСЕ в Праге.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, Рафиев выступил в качестве основного докладчика на сессии, посвященной вопросам климата.

    Он представил подробную информацию об исторических итогах состоявшейся в Азербайджане климатической конференции СОР29, принятых решениях и их вкладе в процесс борьбы с изменением климата, а также поделился мнением о возможной роли ОБСЕ, как региональной организации по безопасности, в процессе борьбы с изменением климата.

    Yalçın Rəfiyev Praqada iqlim forumunda iştirak edib
    Yalchin Rafiyev takes part in climate forum in Prague

