Ялчын Рафиев принял участие в климатическом форуме в Праге
Внешняя политика
- 12 сентября, 2025
- 14:46
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев в рамках визита в Чехию принял участие в форуме "Построение устойчивого будущего в условиях меняющегося климата", организованном финским председательством ОБСЕ в Праге.
Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, Рафиев выступил в качестве основного докладчика на сессии, посвященной вопросам климата.
Он представил подробную информацию об исторических итогах состоявшейся в Азербайджане климатической конференции СОР29, принятых решениях и их вкладе в процесс борьбы с изменением климата, а также поделился мнением о возможной роли ОБСЕ, как региональной организации по безопасности, в процессе борьбы с изменением климата.
