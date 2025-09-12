Ялчын Рафиев принял участие в климатическом форуме в Праге

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев в рамках визита в Чехию принял участие в форуме "Построение устойчивого будущего в условиях меняющегося климата", организованном финским председательством ОБСЕ в Праге.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, Рафиев выступил в качестве основного докладчика на сессии, посвященной вопросам климата.

Он представил подробную информацию об исторических итогах состоявшейся в Азербайджане климатической конференции СОР29, принятых решениях и их вкладе в процесс борьбы с изменением климата, а также поделился мнением о возможной роли ОБСЕ, как региональной организации по безопасности, в процессе борьбы с изменением климата.