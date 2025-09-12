İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Xarici siyasət
    • 12 sentyabr, 2025
    • 14:08
    Yalçın Rəfiyev Praqada iqlim forumunda iştirak edib

    Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev Çexiyaya səfəri çərçivəsində ATƏT-in Finlandiya Sədrliyi tərəfindən Praqada təşkil olunmuş "Dəyişən iqlim şəraitində dayanıqlı gələcəyin qurulması" adlı forumda iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Forumun iqlim məsələlərinə həsr olunan sessiyasında əsas məruzəçi qismində çıxış edən Y.Rəfiyev Azərbaycanda keçirilmiş BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının 29-cu tərəflər Konfransının (COP29) tarixi nəticələri, qəbul olunmuş qərarlar və onların iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə prosesinə verəcəyi töhfə barədə ətraflı məlumat verib, ATƏT-in regional təhlükəsizlik təşkilatı olaraq iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə prosesində mümkün roluna dair fikirlərini bölüşüb.

    Səfər çərçivəsində Y.Rəfiyev həmçinin Çexiyanın xarici işlər nazirinin müavini Yan Marian və ATƏT-in Daimi Şuranın sədri Finlandiyanın ATƏT yanındakı daimi bümayəndəsi Vesa Hakkinen ilə görüş keçirib.

    Yan Marian ilə keçirilmiş görüşdə Azərbaycan ilə Çexiya arasında çoxtərəfli platformalar çərçivəsində əməkdaşlıq imkanları, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və COP prosesi, o cümlədən COP30-a hazırlıq məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

    ATƏT-in Daimi Şuranın sədri Finlandiyanın ATƏT yanındakı daimi nümayəndəsi Vesa Hakkinen ilə görüşdə Vaşinqton görüşlərinin nəticəsi olaraq ATƏT-in Minsk qrupunun ləğvi barədə qərarın qəbul edilməsindən sonrakı mərhələdə Azərbaycanın ATƏT çərçivəsində fəaliyyətinin əsas istiqamətləri, hazırkı beynəlxalq mühitdə ATƏT-in dəyişən reallıqlara uyğunlaşaraq fəaliyyətini iqlim dəyişikliyi, şəhərsalma və yaxşı idarəçilik kimi mövzuları da əhatə etməklə iştirakçı dövlətlərin mənafelərinə uyğun istiqamətlərdə genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

