Ялчын Рафиев представил Азербайджан на ряде мероприятий в рамках Генассамблее ООН

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев в первый день Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке принял участие в ряде мероприятий.

Об этом Report сообщает со ссылкой на азербайджанский МИД.

На дискуссии высокого уровня Организации цифрового сотрудничества (DCO) по критически важной гражданской цифровой инфраструктуре и устойчивым государственным услугам замминистра приветствовал недавнее вступление Азербайджана в DCO и подчеркнул, что цифровая трансформация и устойчивость должны продвигаться совместно.

На заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по мусульманам в Европе он выразил обеспокоенность ростом исламофобии и подчеркнул необходимость защиты религиозной свободы, предотвращения провокаций и содействия взаимному уважению между обществами.

На мероприятии по объявлению Программы действий COP31 он приветствовал ориентированную на решения Программу действий COP31 и заявил о готовности Азербайджана работать с братской Турцией для достижения успешных результатов в Анталье.

На "Гала-ужине Восходящих наций", организованном Палау, Сент-Китсом и Невисом и Тувалу в честь принятия Декларации ООН о повышении уровня моря, Я. Рафиев обсудил "неизбежные угрозы, которые создает повышение уровня моря для малых островных государств".