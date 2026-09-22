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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Ялчын Рафиев представил Азербайджан на ряде мероприятий в рамках Генассамблее ООН

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 22:13
    Ялчын Рафиев представил Азербайджан на ряде мероприятий в рамках Генассамблее ООН

    Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев в первый день Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке принял участие в ряде мероприятий.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на азербайджанский МИД.

    На дискуссии высокого уровня Организации цифрового сотрудничества (DCO) по критически важной гражданской цифровой инфраструктуре и устойчивым государственным услугам замминистра приветствовал недавнее вступление Азербайджана в DCO и подчеркнул, что цифровая трансформация и устойчивость должны продвигаться совместно.

    На заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по мусульманам в Европе он выразил обеспокоенность ростом исламофобии и подчеркнул необходимость защиты религиозной свободы, предотвращения провокаций и содействия взаимному уважению между обществами.

    На мероприятии по объявлению Программы действий COP31 он приветствовал ориентированную на решения Программу действий COP31 и заявил о готовности Азербайджана работать с братской Турцией для достижения успешных результатов в Анталье.

    На "Гала-ужине Восходящих наций", организованном Палау, Сент-Китсом и Невисом и Тувалу в честь принятия Декларации ООН о повышении уровня моря, Я. Рафиев обсудил "неизбежные угрозы, которые создает повышение уровня моря для малых островных государств".

    Ялчын Рафиев Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Генеральная Ассамблея ООН
    Yalçın Rəfiyev BMT Baş Assambleyası çərçivəsində müxtəlif tədbirlərdə çıxış edib
    Deputy FM Yalchin Rafiyev attends several events on sidelines of 81st Session of UN General Assembly

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