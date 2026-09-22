İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Yalçın Rəfiyev BMT Baş Assambleyası çərçivəsində müxtəlif tədbirlərdə çıxış edib

    Xarici siyasət
    • 22 sentyabr, 2026
    • 21:48
    Yalçın Rəfiyev BMT Baş Assambleyası çərçivəsində müxtəlif tədbirlərdə çıxış edib

    Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının Yüksək Səviyyəli Həftəsinin ilk günündə Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev bir neçə tədbirə qatılıb və müxtəlif mövzularda çıxış edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının (DCO) kritik mülki rəqəmsal infrastruktur və dayanıqlı dövlət xidmətləri üzrə yüksək səviyyəli müzakirəsində o, Azərbaycanın bu yaxınlarda DCO-ya üzvlüyünü alqışlayıb və rəqəmsal transformasiya ilə dayanıqlığın birlikdə irəliləməli olduğunu vurğulayıb.

    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Avropadakı Müsəlmanlar üzrə Təmas Qrupu iclasında o, artan islamofobiyadan narahatlığını ifadə edərək, dini azadlığın qorunmasına, təhrikçiliyin qarşısının alınmasına və cəmiyyətlər arasında qarşılıqlı hörmətin təşviq edilməsinə təcili ehtiyac olduğunu qabardıb.

    COP31 Fəaliyyət Gündəliyinin Elan olunması tədbirində o, həllə yönəlmiş COP31 Fəaliyyət Gündəliyini alqışlayıb və Azərbaycanın Antalyada uğurlu nəticələrə nail olmaq üçün qardaş Türkiyə ilə işləməyə hazır olduğunu bildirib.

    ⁠BMT-nin Dəniz Səviyyəsinin Qalxması haqqında Bəyannaməsinin qəbul edilməsini qeyd etmək üçün Palau, Sent-Kits və Nevis və Tuvalu tərəfindən təşkil edilmiş "Yüksələn Millətlərin Qala Şam Yeməyi"ndə o, dəniz səviyyəsinin qalxmasının kiçik ada dövlətləri üçün yaratdığı qaçılmaz təhlükələr barədə müzakirələrə töhfə verib.

    Yalçın Rəfiyev BMT Baş Assambleyası Türkiyə Cümhuriyyəti Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT)
    Ялчын Рафиев представил Азербайджан на ряде мероприятий в рамках Генассамблее ООН
    Deputy FM Yalchin Rafiyev attends several events on sidelines of 81st Session of UN General Assembly

    Son xəbərlər

    13:19

    Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan 4,2 milyard avronun blokdan çıxarılmasını təklif edib

    Digər ölkələr
    13:08
    Foto

    Azərbaycan Basketbol Liqası klublarına oyun qaydalarındakı dəyişikliklər barədə məlumat verilib

    Komanda
    13:07
    Foto

    Azərbaycan IEC ilə enerji sahəsində standartlaşdırma üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib – YENİLƏNİB

    Energetika
    13:06

    Masazırda yük maşını aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    13:04

    "Mərkəzi Asiya + Azərbaycan" formatında ekoloji dialoqun inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    13:01

    Azər Bağırov: "Milli komandaya çağırılan futbolçular yaxşı formadadırlar"

    Futbol
    13:01
    Foto
    Video

    Tarixin izlərini qoruyan əzəmətli Gəncəsər monastırı - VİDEO

    Qarabağ
    12:52
    Foto

    Azərbaycan və Özbəkistan üçüncü ölkələrdə birgə turizm tədbirləri keçirəcəklər

    Turizm
    12:50

    Azərbaycan Gürcüstanda IX Dünya Enerji Tənzimləmə Forumunda təmsil olunur

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti