Yalçın Rəfiyev BMT Baş Assambleyası çərçivəsində müxtəlif tədbirlərdə çıxış edib
- 22 sentyabr, 2026
- 21:48
Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının Yüksək Səviyyəli Həftəsinin ilk günündə Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev bir neçə tədbirə qatılıb və müxtəlif mövzularda çıxış edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının (DCO) kritik mülki rəqəmsal infrastruktur və dayanıqlı dövlət xidmətləri üzrə yüksək səviyyəli müzakirəsində o, Azərbaycanın bu yaxınlarda DCO-ya üzvlüyünü alqışlayıb və rəqəmsal transformasiya ilə dayanıqlığın birlikdə irəliləməli olduğunu vurğulayıb.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Avropadakı Müsəlmanlar üzrə Təmas Qrupu iclasında o, artan islamofobiyadan narahatlığını ifadə edərək, dini azadlığın qorunmasına, təhrikçiliyin qarşısının alınmasına və cəmiyyətlər arasında qarşılıqlı hörmətin təşviq edilməsinə təcili ehtiyac olduğunu qabardıb.
COP31 Fəaliyyət Gündəliyinin Elan olunması tədbirində o, həllə yönəlmiş COP31 Fəaliyyət Gündəliyini alqışlayıb və Azərbaycanın Antalyada uğurlu nəticələrə nail olmaq üçün qardaş Türkiyə ilə işləməyə hazır olduğunu bildirib.
BMT-nin Dəniz Səviyyəsinin Qalxması haqqında Bəyannaməsinin qəbul edilməsini qeyd etmək üçün Palau, Sent-Kits və Nevis və Tuvalu tərəfindən təşkil edilmiş "Yüksələn Millətlərin Qala Şam Yeməyi"ndə o, dəniz səviyyəsinin qalxmasının kiçik ada dövlətləri üçün yaratdığı qaçılmaz təhlükələr barədə müzakirələrə töhfə verib.
On the first day of the #UNGA81 High-Level Week Deputy Foreign Minister Yalchin Rafiyev attended several events:— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 22, 2026
• At the @DCOrg high-level discussion on critical civilian digital infrastructure and resilient public services he welcomed #Azerbaijan’s recent membership in… pic.twitter.com/zUeypb2zFI