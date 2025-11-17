Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    WUF13 привлечет частный сектор и представит достижения Азербайджана

    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 11:42
    WUF13 привлечет частный сектор и представит достижения Азербайджана

    WUF13 станет важной платформой для расширения участия частного сектора и демонстрации достижений Азербайджана в сфере градостроительства, устойчивого развития и восстановления освобожденных территорий.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана и национальный координатор WUF13 Анар Гулиев на брифинге для дипломатического корпуса в Баку.

    По его словам, частный сектор играет ключевую роль в создании более устойчивых городов.

    "WUF13 обеспечит расширенное участие частного сектора, обладающего потенциалом для повышения климатической устойчивости, снижения выбросов, повышения энергоэффективности и формирования более устойчивых моделей городского развития", - сказал он.

    Гулиев отметил, что бизнес принесет на форум инновации, современные технологии, масштабируемые строительные решения, "зеленые" материалы и практики, адаптированные к меняющемуся климату. Все это, по его словам, критически важно для решения жилищных проблем в условиях ускоренной урбанизации.

    По его словам, форум также предоставит участникам возможность демонстрировать национальные достижения Азербайджана в сфере городского развития, жилищной политики и климатической устойчивости, инновационные модели и технологии, формируя партнерства для реализации конкретных проектов.

    "Азербайджан стремится сделать WUF13 не только платформой глобального диалога, но и важной вехой, повышающей понимание жилья как драйвера устойчивого, инклюзивного и жизнестойкого развития. Форум также станет площадкой для демонстрации достижений в восстановлении и масштабном развитии освобожденных территорий", - добавил он.

    WUF13 Анар Гулиев градостроительство освобожденные территории
    WUF13 to attract private sector, showcase Azerbaijan's achievements

    Последние новости

    12:37

    В Азербайджане в 2025 году 12 не состоящих в браке граждан усыновили детей

    Социальная защита
    12:31

    AZAL вносит изменения в правила использования пауэрбанков

    Инфраструктура
    12:30

    Флориан Зенгшмид: Азербайджан увеличивает долю на китайском рынке выездного туризма

    Туризм
    12:30

    Мирзиёев и Бердымухамедов приняли участие в запуске зоны приграничной торговли - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    12:29

    В Карабахском университете STEAM будет преподаваться как отдельная специальность

    Наука и образование
    12:27

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам WTDC-25 - ДОПОЛНЕНО

    ИКТ
    12:22

    Проживающим за рубежом гражданам Грузии запретят голосовать за границей

    В регионе
    12:21

    Индия впервые поставила авиатопливо в США

    Другие страны
    12:21

    Играр Назаров: STEAM-образование формирует у школьников ценный жизненный опыт

    Наука и образование
    Лента новостей