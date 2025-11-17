WUF13 привлечет частный сектор и представит достижения Азербайджана

WUF13 станет важной платформой для расширения участия частного сектора и демонстрации достижений Азербайджана в сфере градостроительства, устойчивого развития и восстановления освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана и национальный координатор WUF13 Анар Гулиев на брифинге для дипломатического корпуса в Баку.

По его словам, частный сектор играет ключевую роль в создании более устойчивых городов.

"WUF13 обеспечит расширенное участие частного сектора, обладающего потенциалом для повышения климатической устойчивости, снижения выбросов, повышения энергоэффективности и формирования более устойчивых моделей городского развития", - сказал он.

Гулиев отметил, что бизнес принесет на форум инновации, современные технологии, масштабируемые строительные решения, "зеленые" материалы и практики, адаптированные к меняющемуся климату. Все это, по его словам, критически важно для решения жилищных проблем в условиях ускоренной урбанизации.

По его словам, форум также предоставит участникам возможность демонстрировать национальные достижения Азербайджана в сфере городского развития, жилищной политики и климатической устойчивости, инновационные модели и технологии, формируя партнерства для реализации конкретных проектов.

"Азербайджан стремится сделать WUF13 не только платформой глобального диалога, но и важной вехой, повышающей понимание жилья как драйвера устойчивого, инклюзивного и жизнестойкого развития. Форум также станет площадкой для демонстрации достижений в восстановлении и масштабном развитии освобожденных территорий", - добавил он.