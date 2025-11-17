İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    WUF13 özəl sektoru cəlb edəcək və Azərbaycanın nailiyyətlərini təqdim edəcək

    Xarici siyasət
    • 17 noyabr, 2025
    • 14:30
    WUF13 özəl sektoru cəlb edəcək və Azərbaycanın nailiyyətlərini təqdim edəcək

    13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) özəl sektorun iştirakını genişləndirmək və Azərbaycanın şəhərsalma, davamlı inkişaf və azad edilmiş ərazilərin bərpası sahəsindəki nailiyyətlərini nümayiş etdirmək üçün mühüm platforma olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri və WUF13-ün milli koordinatoru Anar Quliyev tədbirlə bağlı Bakıda diplomatik korpus üçün keçirilən brifinqdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, özəl sektor daha dayanıqlı şəhərlər yaradılmasında əsas rol oynayır: "WUF13 iqlim dayanıqlılığının artırılması, emissiyaların azaldılması, enerji səmərəliliyinin yüksəldilməsi və şəhər inkişafının daha davamlı modellərinin formalaşdırılması potensialına malik olan özəl sektorun genişləndirilmiş iştirakını təmin edəcək".

    A.Quliyev qeyd edib ki, biznes foruma innovasiyalar, müasir texnologiyalar, miqyaslaşdırıla bilən tikinti həlləri, dəyişən iqlimə uyğunlaşdırılmış "yaşıl materiallar" və təcrübələr gətirəcək.

    Onun sözlərinə görə, bütün bunlar sürətli urbanizasiya şəraitində mənzil problemlərinin həlli üçün kritik əhəmiyyətə malikdir: "Forum həmçinin iştirakçılara şəhər inkişafı, mənzil siyasəti və iqlim dayanıqlılığı sahəsində Azərbaycanın milli nailiyyətlərini, innovativ modellər və texnologiyaları nümayiş etdirmək, konkret layihələrin həyata keçirilməsi üçün tərəfdaşlıqlar qurmaq imkanı verəcək, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa və miqyaslı inkişaf sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlərin nümayişi üçün platforma olacaq".

    WUF13 Anar Quliyev Azərbaycan
    WUF13 привлечет частный сектор и представит достижения Азербайджана

    Son xəbərlər

    15:29

    Rusiya və İranın XİN başçıları regional məsələləri müzakirə ediblər

    Region
    15:28

    Azərbaycan XİN: 44 günlük Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub

    Xarici siyasət
    15:27

    Paşinyan Huker ilə görüşdə Trampın İrəvan və Bakı arasında sülhün qurulmasına töhfəsini yüksək qiymətləndirib

    Region
    15:24

    Oktyabrda Gürcüstan Azərbaycandan 1,6 milyon dollarlıq neft alıb

    Energetika
    15:18

    Nadir Nəbiyev: "Azərbaycan millisinə dəvət alan futbolçular rəqabət hiss etməlidirlər"

    Futbol
    15:16

    Samvel Karapetyanın şirkəti "Ermənistan Elektrik Şəbəkələri" üzrə lisenziyasından məhrum edilib

    Region
    15:14
    Foto

    Aşqabadda Üzeyir Hacıbəylinin "Ər və arvad" operettası türkmən dilində təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    15:12

    "Qarabağ" "Napoli" ilə oyundan öncə azarkeşlərinə müraciət edib

    Futbol
    15:06

    Edlam Yemeru: Bakının WUF13 üçün seçilməsi ciddi rəqabətli seçimin nəticəsidir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti