Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту Пакистана

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну.

Как сообщает Report, в направленном президенту Пакистана письме говорится: "Сообщение о многочисленных жертвах, большинство из которых дети, в результате вооруженного нападения на военную школу в городе Пешавар нас глубоко потрясло.

Это кровавое событие в очередной раз доказало необходимость проведения уверенной и последовательной борьбы против терроризма и его проявлений.

Я разделяю Вашу боль, от себя лично и от имени азербайджанского народа выражаю глубокое соболезнование как Вам, так родным и близким погибших и всему пакистанскому народу, и желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим.