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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту Пакистана

    Глава государства: Сообщения о многочисленных жертвах в результате вооруженного нападения на военную школу в городе Пешавар нас глубоко потрясло

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну.

    Как сообщает Report, в направленном президенту Пакистана письме говорится: "Сообщение о многочисленных жертвах, большинство из которых дети, в результате вооруженного нападения на военную школу в городе Пешавар нас глубоко потрясло.

    Это кровавое событие в очередной раз доказало необходимость проведения уверенной и последовательной борьбы против терроризма и его проявлений.

    Я разделяю Вашу боль, от себя лично и от имени азербайджанского народа выражаю глубокое соболезнование как Вам, так родным и близким погибших и всему пакистанскому народу, и желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим.

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