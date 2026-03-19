Вугар Сулейманов провел в Китае переговоры с производителями оборудования по разминированию
Внешняя политика
- 19 марта, 2026
- 13:15
Делегация под руководством председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вюгара Сулейманова в ходе визита в Китай встретилась с рядом компаний, специализирующихся на производстве оборудования для разминирования.
Как сообщает Report, видеоматериал об этом был опубликован на странице агентства в соцсети X.
Video material on meetings held with companies specializing in the production of demining equipment during the visit of the ANAMA delegation to the People’s Republic of China.#ANAMA #MineAwareness #MineAction #LandmineSafety #LandmineFree pic.twitter.com/xBXoLbIOES— ANAMA (@ANAMA_gov_az) March 19, 2026
