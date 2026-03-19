Vüqar Süleymanov Çində minatəmizləmə avadanlıqları üzrə ixtisaslaşmış şirkətlərlə görüşüb
Xarici siyasət
- 19 mart, 2026
- 12:50
Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Çin Xalq Respublikasına səfəri zamanı minatəmizləmə avadanlıqları istehsalı üzrə ixtisaslaşmış bir sıra şirkətlərlə görüşlər keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə agentliyin "X" sosial media hesabında video material paylaşılıb.
Video material on meetings held with companies specializing in the production of demining equipment during the visit of the ANAMA delegation to the People’s Republic of China.#ANAMA #MineAwareness #MineAction #LandmineSafety #LandmineFree pic.twitter.com/xBXoLbIOES— ANAMA (@ANAMA_gov_az) March 19, 2026
