Вучич: Президент Ильхам Алиев - мой друг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев является моим другом.

Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, выступая на панельной дискуссии в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума.

По словам Вучича, несмотря на то что Азербайджан, Армения и Сербия относятся к сравнительно небольшим по численности населения странам, их роль в будущем будет только возрастать.

"Я убежден, что в будущем наше значение возрастет. В Армения живет около 3 млн человек, в Сербии – 7 млн, в Азербайджане – 10 млн. Нам придется находить общий язык друг с другом и делать многое вместе. Потому что в сегодняшнем мире, где мы сталкиваемся с отсутствием правил, действует принцип "большая рыба ест маленькую", и об этом говорят открыто - даже не пытаясь это завуалировать", - отметил он.

Президент Сербии подчеркнул важность сотрудничества и совместных действий, указав, что альтернативой является либо вхождение в крупные геополитические блоки, либо защита собственного суверенитета и независимости. По его словам, народы Азербайджана, Армении и Сербии выберут второй путь - сохранение национальных интересов при открытости к сотрудничеству со всеми партнерами.