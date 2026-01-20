Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Вучич: Президент Ильхам Алиев - мой друг

    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 19:41
    Вучич: Президент Ильхам Алиев - мой друг

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев является моим другом.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, выступая на панельной дискуссии в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума.

    По словам Вучича, несмотря на то что Азербайджан, Армения и Сербия относятся к сравнительно небольшим по численности населения странам, их роль в будущем будет только возрастать.

    "Я убежден, что в будущем наше значение возрастет. В Армения живет около 3 млн человек, в Сербии – 7 млн, в Азербайджане – 10 млн. Нам придется находить общий язык друг с другом и делать многое вместе. Потому что в сегодняшнем мире, где мы сталкиваемся с отсутствием правил, действует принцип "большая рыба ест маленькую", и об этом говорят открыто - даже не пытаясь это завуалировать", - отметил он.

    Президент Сербии подчеркнул важность сотрудничества и совместных действий, указав, что альтернативой является либо вхождение в крупные геополитические блоки, либо защита собственного суверенитета и независимости. По его словам, народы Азербайджана, Армении и Сербии выберут второй путь - сохранение национальных интересов при открытости к сотрудничеству со всеми партнерами.

    Vuçiç: Prezident İlham Əliyev mənim dostumdur

    Последние новости

    19:50

    Ильхам Алиев: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией является уникальным случаем

    Внешняя политика
    19:44

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения закрыли страницу войны

    Внешняя политика
    19:41

    Вучич: Президент Ильхам Алиев - мой друг

    Внешняя политика
    19:30

    Каллас: Суверенитет Гренландии не является предметом торга

    Другие
    19:28

    Ваагн Хачатурян: Надеюсь, товары из Азербайджана будут напрямую поступать в Армению

    Другие
    19:26

    Ильхам Алиев: Вашингтонское соглашение положило конец тридцатилетнему периоду войны и кровопролития

    Другие
    19:25

    Президент: Подписанные между Баку и Ереваном документы трансформируются в практические результаты

    Другие
    19:18

    Макрон: Европа не должна никому уступать возможность вести диалог с РФ

    Другие страны
    19:08

    ООН: Рост объема мировой торговли может замедлиться до 2,2%

    Другие страны
    Лента новостей