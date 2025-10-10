Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Второй диалог высокого уровня: ЕС и Азербайджан укрепляют транспортное партнерство

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 15:42
    Второй диалог высокого уровня: ЕС и Азербайджан укрепляют транспортное партнерство

    Европейская комиссия и Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана провели второй транспортный диалог высокого уровня, который возглавили министр Рашад Набиев и генеральный директор Магда Копчиньска.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на ЕК, стороны обсудили широкую повестку, включающую все виды транспорта - наземный, воздушный и морской - с особым акцентом на цифровизацию и устойчивое развитие транспортной отрасли.

    Центральной темой стала региональная связанность, что отражает стратегическую роль Азербайджана как моста между Центральной Азией и Европой, а также его растущее значение в укреплении межрегионального сотрудничества и торговли.

    Стороны подтвердили приверженность углублению сотрудничества, в том числе в сферах цифровизации и авиации, а также подчеркнули ценность постоянного диалога и совместных инициатив для создания безопасных, эффективных и устойчивых транспортных связей между ЕС, Азербайджаном и более широким регионом. Европейская комиссия и министерство намерены продолжать партнерство с целью исследования новых областей и продвижения более экологичного и современного транспорта.

    Комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас заявил: "Проведя второй транспортный диалог высокого уровня, Европейский Союз и Азербайджан подтвердили общие амбиции построить более современные, устойчивые и связанные транспортные коммуникации между Европой и Азией".

    Еврокомиссия Рашад Набиев транспортная инфраструктура Апостолос Цицикостас
    Second high-level dialogue: EU and Azerbaijan deepen transport cooperation

    Последние новости

    16:28

    ЕС намерен ужесточить визовый режим для третьих стран

    Другие страны
    16:25

    В Турции подтвердили готовность принять участие в любом задании по обеспечению мира в Газе

    В регионе
    16:16

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 17 октября

    Милли Меджлис
    16:13

    Эстонский эксперт: Для киберугроз необходимы адекватные правовые меры реагирования

    ИКТ
    16:12
    Фото
    Видео

    Народная артистка Амина Юсифгызы похоронена — ОБНОВЛЕНО-2

    Культура
    16:08
    Видео

    На Филиппинах объявили угрозу цунами из-за повторного землетрясения - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    15:56

    Давуд Рустамов: Масштабы преступлений с применением ИИ стремительно увеличиваются

    Внутренняя политика
    15:52

    ММ утвердил в первом чтении обязательную паспортизацию энергоэффективности зданий

    Милли Меджлис
    15:47

    В Баку обезврежен мужчина, оказавший вооруженное сопротивление полиции при задержании

    Происшествия
    Лента новостей