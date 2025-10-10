Второй диалог высокого уровня: ЕС и Азербайджан укрепляют транспортное партнерство

Европейская комиссия и Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана провели второй транспортный диалог высокого уровня, который возглавили министр Рашад Набиев и генеральный директор Магда Копчиньска.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на ЕК, стороны обсудили широкую повестку, включающую все виды транспорта - наземный, воздушный и морской - с особым акцентом на цифровизацию и устойчивое развитие транспортной отрасли.

Центральной темой стала региональная связанность, что отражает стратегическую роль Азербайджана как моста между Центральной Азией и Европой, а также его растущее значение в укреплении межрегионального сотрудничества и торговли.

Стороны подтвердили приверженность углублению сотрудничества, в том числе в сферах цифровизации и авиации, а также подчеркнули ценность постоянного диалога и совместных инициатив для создания безопасных, эффективных и устойчивых транспортных связей между ЕС, Азербайджаном и более широким регионом. Европейская комиссия и министерство намерены продолжать партнерство с целью исследования новых областей и продвижения более экологичного и современного транспорта.

Комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас заявил: "Проведя второй транспортный диалог высокого уровня, Европейский Союз и Азербайджан подтвердили общие амбиции построить более современные, устойчивые и связанные транспортные коммуникации между Европой и Азией".