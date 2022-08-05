О нас

Временный поверенный в делах Великобритании вызван в МИД Азербайджана

Временный поверенный в делах Великобритании вызван в МИД Азербайджана Временный поверенный в делах посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджанской Республике вызван в министерство иностранных дел.
Внешняя политика
5 августа 2022 г. 11:53
Временный поверенный в делах Великобритании вызван в МИД Азербайджана

Временный поверенный в делах посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджанской Республике вызван в министерство иностранных дел.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил МИД Азербайджана.

Отмечается, что британскому временному поверенному в делах, вызванному в МИД в связи с совершенным накануне нападением группы религиозных радикалов на посольство Азербайджана в Лондоне, выражен решительный протест:

"До сведения противоположной стороны было доведено, что эта провокация серьезно ставит вопрос обеспечения безопасности дипломатического представительства, и, что принимающая страна должна принимать меры безопасности в соответствии с международными правовыми обязательствами. У противоположной стороны потребовали гарантий, что подобные случаи впредь не повторятся.

Было озвучено требование, чтобы соответствующие структуры Соединенного Королевства провели всестороннее расследование в связи с имевшим место актом вандализма и привлекли к ответственности виновных.

Британский временный поверенный в делах выразил глубокое огорчение и обеспокоенность произошедшим. Он отметил, что по факту проводится следствие".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке UK chargé d'affaires summoned to MFA, Azerbaijan's firm objection expressed and guarantee demanded
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın müvəqqəti işlər vəkili XİN-ə çağırılıb, Azərbaycanın qəti etirazı bildirilib və zəmanət tələb edilib

Самое важное

Гаджи Шахин Гасанли: Каждый мусульманин обязан осудить нападение на посольство Азербайджана
Гаджи Шахин Гасанли: Каждый мусульманин обязан осудить нападение на посольство Азербайджана
5 августа 2022 г. 12:10
Инфекционист Минздрава: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем
Инфекционист Минздрава: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем
5 августа 2022 г. 12:02
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии
5 августа 2022 г. 10:50
Путин обсудил обострение в Карабахе с членами Совбеза России
Путин обсудил обострение в Карабахе с членами Совбеза России
4 августа 2022 г. 16:09
В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе 
В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе 
4 августа 2022 г. 15:13
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям
4 августа 2022 г. 13:04
Минобороны Азербайджана: После операции Возмездие в Карабахе и на госгранице относительное затишье
Минобороны Азербайджана: После операции "Возмездие" в Карабахе и на госгранице относительное затишье
4 августа 2022 г. 10:57
МИД Азербайджана: Решительно отвергаем необоснованные обвинения Армении
МИД Азербайджана: Решительно отвергаем необоснованные обвинения Армении
4 августа 2022 г. 09:31
Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем Евроссоюза ситуацию в Карабахе
Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем Евроссоюза ситуацию в Карабахе
3 августа 2022 г. 21:01
Кадры операции Возмездие азербайджанской армии - ВИДЕО
Кадры операции "Возмездие" азербайджанской армии - ВИДЕО
3 августа 2022 г. 19:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi