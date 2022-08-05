Временный поверенный в делах Великобритании вызван в МИД Азербайджана

Временный поверенный в делах посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджанской Республике вызван в министерство иностранных дел.

Временный поверенный в делах посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджанской Республике вызван в министерство иностранных дел.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил МИД Азербайджана.

Отмечается, что британскому временному поверенному в делах, вызванному в МИД в связи с совершенным накануне нападением группы религиозных радикалов на посольство Азербайджана в Лондоне, выражен решительный протест:



"До сведения противоположной стороны было доведено, что эта провокация серьезно ставит вопрос обеспечения безопасности дипломатического представительства, и, что принимающая страна должна принимать меры безопасности в соответствии с международными правовыми обязательствами. У противоположной стороны потребовали гарантий, что подобные случаи впредь не повторятся.

Было озвучено требование, чтобы соответствующие структуры Соединенного Королевства провели всестороннее расследование в связи с имевшим место актом вандализма и привлекли к ответственности виновных.



Британский временный поверенный в делах выразил глубокое огорчение и обеспокоенность произошедшим. Он отметил, что по факту проводится следствие".