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    По итогам завершившейся в Баку международной конференции по вопросу Иерусалима принято коммюнике

    Участники конференции резко осудили запрет Израиля на посещение верующими мечети Аль-Акса© Report.az

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ По итогам  проходящей в Баку международной конференции, посвященной 50-летию оккупации Восточного Иерусалима, принято коммюнике в связи с запретом Израиля на посещение мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

    Как сообщает Report, в коммюнике, принятом от имени Комитета ООН по исполнению неотъемлемых прав палестинского народа, выражается серьезная озабоченность в связи с данным решением.

    Отмечается, что данные меры нарушают исторический статус-кво и международное право.

    "Призываем международное сообщество немедленно подтвердить исторический статус-кво и заставить Израиль, сторону-оккупанта, прекратить проводимые им меры, включая установку металлодетекторов, и придерживаться международных обязательств", - говорится в документе.

    Участники конференции подтверждают международное осуждение шагов, направленных на изменение демографического состава оккупированных с 1967 года палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим. Также подчеркивается, что только прекращение израильской оккупации откроет путь справедливому и долгосрочному миру. 

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